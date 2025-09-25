Yeni Şafak
TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

16:4625/09/2025, Perşembe
AA
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.



