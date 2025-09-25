TUS sonuçları açıklandı
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
#ÖSYM
#TUS
#uzmanlık dalı değişikliği
#yerleştirme