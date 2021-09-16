Gündem Tuvalet ihtiyacını giderecekti 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
MANİSA

Tuvalet ihtiyacını giderecekti: 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İ.B. (38), tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan İ.B. hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Tuvalet ihtiyacını giderecekti: 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Uçurum kenarında ihtiyacını giderirken ölümle burun buruna geldi.

Olay Çelikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dayısı H.A. (61) ile birlikte yol kenarında bulunan çeşme önünde alkol alan İ.B., tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

DHA

Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.'yi düştüğü dere yatağından çıkardı.

DHA

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.B. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Manzara izlerken 15 metrelik tarihi surlardan yere çakıldı: Hayati tehlikesi bulunuyor
FOTOĞRAF 10
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Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi tarihi Bursa Surları'nda meydana geldi. Kuruçeşme Mahallesi’nin üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan Saadettin Akman, iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.
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Ağaç dallarına çarparak yavaşlayan Akman toprak zemine düşerek yaralandı. Akman’ın yardım isteğini duyan mahalle halkı durumu polis ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akman’ın düştüğü bölgeye ulaşmak için çalışma başlatırken itfaiyeden de destek istedi.
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KURTARMA ÇALIŞMASINA MAHALLE HALKI DA KATILDI <br><br> 2. Bayır Sokak’ta bulunan metruk bir binanın bahçesinden ağaçlık alana giriş olduğunu belirleyen ekipler yaralı Saadettin Akman’ı kurtarmak için harekete geçti. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan Akman düştüğü yerden güçlükle çıkartıldı.
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Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Akman’ı düştüğü bölgeden çıkartmak için seferber olurken çalışmalara mahalle sakinleri de katıldı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından kurtarılan Saadettin Akman ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Saadettin Akman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Manzara izlediği tarihi surlardan düştü, ekipler ve halk kurtarmak için seferber oldu
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Manzara izlediği tarihi surlardan düştü, ekipler ve halk kurtarmak için seferber oldu
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Manzara izlediği tarihi surlardan düştü, ekipler ve halk kurtarmak için seferber oldu
Title
Manzara izlediği tarihi surlardan düştü, ekipler ve halk kurtarmak için seferber oldu
Manzara izlerken 15 metrelik tarihi surlardan yere çakıldı: Hayati tehlikesi bulunuyor
Bursa'da, manzara izlemek için çıktığı tarihi surlarda dengesini kaybederek 15 metreden ağaçlık bölgeye düşen Saadettin Akman (35), ekipler ve bölge halkı tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Akman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


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