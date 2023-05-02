Tuzla'da tersane yangını

Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, saat 06.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'taki 4 katlı binada çıktı. Binanın dördüncü katında bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede kattaki daireyi sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil alev alev yandı. Sürücü otomobili kısa sürede terk ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda saat 04.30 sıralarında seyir halinde bulunan otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 LS 8869 plakalı otomobilden Edirne istikametine ilerlerken, motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine otomobili güvenlik şeridine çeken sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.