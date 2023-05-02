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Tuzla'da tersane yangını

İstanbul Tuzla'da bir tersanede yangın çıktı. Tersaneye demirli kuru yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

10:27 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.




#Tuzla
#İstanbul
#yangın
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