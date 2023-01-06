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Üç aydır sönmedi

Amasra’da 14 Ekim’de yaşanan maden faciasıyla ilgili incelemeler sürüyor. Saha çalışması için bölgeye giden TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri, Bartın ve Zonguldak’taki çalışmalarını tamamladı Ocakta tahkimat barajına kadar ilerleyebildiklerini belirten AK Partili komisyon üyesi Ali Özkaya, komisyonun en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayıp raporunu hazırlayacağını söyledi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Üç aydır sönmedi
​Amasra’da 14 Ekim’de yaşanan maden faciasıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Amasra’da 14 Ekim’de yaşanan maden faciasıyla ilgili incelemeler sürüyor. Saha çalışması için bölgeye giden TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri, Bartın ve Zonguldak’taki çalışmalarını tamamladı. Komisyon üyeleri faciada hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle görüştü. Acılı aileler, devletin desteğini yanlarından görmekten memnun olduklarını dile getirdi. Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan AK Partili komisyon üyesi Ali Özkaya, facianın yaşandığı madende yangının hala sürdüğü bilgisini verdi. Ocakta tahkimat barajına kadar ilerleyebildiklerini belirten Özkaya, komisyonun en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayıp raporunu hazırlayacağını söyledi: “Yangının olduğu kota sadece özel izinle, maden yangını konusunda uzman kişilerden oluşan iki ekip girebiliyor. İlk ekip 50 kişi, ikinci ekip 72 kişiden kurulu. Bu ekipler dışında kimse içeri alınmıyor. Biz de baraj yapılan noktaya kadar ilerleyebildik.”

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