Üç bakanlıktan sokak köpekleri ile ilgili çalışma

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen sokak köpekleri ile ilgili yetkililerden bir çözüm bekleniyor.





Sosyal medyada ve televizyon ekranlarında sıkça dile getirilen sorunla ilgili harekete geçildi.





"Bu sorun mutlaka çözülmeli"





Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yürütülen çalışmada son aşamaya gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Dün sayın bakanla bir temasım oldu. Tunç, Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti. 'Hayvanların korunması hususunda hepimiz hassasız, can dostlarımızı her türlü kötü muameleden korumak için gerekli tedbirleri almaya devam ederken insan sağlığı ile ilgili hassas dengeyi göz etmemiz gerekli.





"3 bakanlığın yürüttüğü çalışmada artık sona gelindi"





İnsanımızın can emniyeti başta gelen görevimiz. Bu konuda yürüttüğümüz Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak bir çalışmamız var. Taslak çalışmamızı TBMM’nin takdirine sunacağız.' dedi. 3 bakanlığın yürüttüğü çalışmada artık sona gelindiğini ifade etti."







