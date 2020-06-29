Üç yüz gündür nöbette: Biz PKK’dan ve HDP’den evladımızı istemeyelim mi?

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 300’üncü güne ulaştı. Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlunun HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019’da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta oğluna kavuştu.

OYNAT 04:01 'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor. BiP'te paylaş

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140 AİLE EYLEME KATILDI

Hacire Akar’ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar’ın mücadelesini örnek alan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı günden güne artarak 140’a yükseldi. 13 ailenin çocuğuna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

OYNAT 01:18 "Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin" Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi. Aydın, 'Terörist Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin' diyerek sitem etti. BiP'te paylaş

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HER GÜNÜM ZİNDAN OLDU

300 gündür dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Songül Altıntaş evlat nöbetine devam ediyor.

Eylemin ilk gününden beri nöbetini sürdüren annelerden Songül Altıntaş da oğlunun 6 yıl önce vatani görevini yaparken birliğine teslim olmak için gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını anlattı. 300 günün kolay geçmediğine işaret eden Altıntaş, “Oğlum Müslüm’süz her günüm bana zehir ve zindan oldu. Yavrumun sesini, kapıyı çalmasını, bana ‘anne’ demesini özledim. Yavrumu bıraksınlar. Bize ‘Niye burada oturuyorsunuz.’ diyorlar. Biz PKK’dan, HDP’den evladımızı istemeyelim mi? Ben evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler.” diye konuştu.

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OYNAT 00:47 HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu, 4 yıldır göremediği, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğünde görüştükleri evlatlarını bağrına bastı. BiP'te paylaş

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ÇOCUĞUMU ALMADAN GİTMEM

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, evladına kavuşmak için mücadele ettiğini belirtti. Yıllardır evladını her yerde aradığını, diğer oğlu Sami’nin ise 2017’de kardeşini terör örgütünden istediği için şehit edildiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti: “Bir oğlumu götürdüler, dağda tuttular. Bir oğlumu da benim, çoluk çocuğunun gözünün önünde şehit ettiler. Niye bu acıyı bana yaşattılar? Çocuğumu HDP ve PKK’dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım.”

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KOVİD-19 DURDURMADI

3 Eylül 2019’da başlayan oturma eylemine katılanların sayısı günden güne artarak 140’a yükseldi. Ailelerden 13’ünün evlatlarına kavuşması, nöbete katılanlara moral ve güç verdi. Koronavirüs salgınında bile aileler mücadelelerinden vazgeçmedi. Anne, babalar maske takarak, temizlik ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek eyleme devam ediyor.

HER KESİMDEN DESTEK GELDİ

Tek arzuları terör örgütü tarafından kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini her fırsatta ifade etti. Bakanlar da gelip anneleri ziyaret etti.

OYNAT 00:54 'Diriliş Ertuğrul' oyuncusundan evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Eylem 8. gününe girerken, ailelere bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Hanifi Koç'tan geldi. Hanifi Koç, 'Bunu millete iyi bir gelecek olarak görüyorum. İnsanların ayaklanması, bu insanların feryadı Türk milletine bir şey söylüyor' dedi. BiP'te paylaş

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