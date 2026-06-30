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Üçüncü Yol hareketi büyüyor

Üçüncü Yol hareketi büyüyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Oğuz Kaan Salıcı
Oğuz Kaan Salıcı

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan liderlik mücadelesi sürerken, parti içinde iki isme de mesafeli duran milletvekilleri ve yöneticiler yeni bir arayış etrafında buluşmaya başladı. Parti kulislerinde “Üçüncü Yol” olarak adlandırılan girişimin son günlerde daha fazla destek bulduğu konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre, son haftalarda gerçekleştirilen toplantılara katılım her geçen gün artıyor. Kılıçdaroğlu-Özel eksenindeki güç mücadelesinin CHP’ye zarar verdiğini savunan isimler, partinin mevcut krizden yeni bir yönetim anlayışıyla çıkabileceği görüşünü dile getiriyor. Bu nedenle, iki lider dışında yeni bir ismin öne çıkması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. Kulislerde, bu arayışın merkezindeki ismin İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı olduğu ifade ediliyor. Toplantılara katılan çok sayıda partilinin, Salıcı’nın partiyi toparlayabilecek ortak isim olabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor.




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