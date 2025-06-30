Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bilim sohbeti: Bilim halkla buluştu

YÖK’ün bilimi halkla buluşturan ‘Bilim Kafe’ etkinliğinin son adresi Ulucanlar Cezaevi Müzesi oldu. Yükseköğretim Kurulu 'Bilim İletişimi Ofisi' tarafından koordine edilen ve Türkiye'de binlerce vatandaşın katılımcı, on binlerce vatandaşın ise canlı yayınlarla izleyici olarak yer alması yönüyle dünyada ilk olma özelliği taşıyan bilim kafe etkinlikleri tamamlandı.
YÖK’ün halkı bilimle buluşturma hedefiyle düzenlediği “Bilim Kafe” etkinlikleri, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sona erdi.
Etkinlikte son adreslerden biri Ulucanlar Cezaevi Müzesi oldu. Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Kavaklı moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Ece Uysal Altunbilek, “”Harekete Hafifle, Stresle Başa Çıkmada Egzersizin Gücü”nü anlattı.
Dr. Öğr. Üyesi Ece Uysal Altunbilek ise yapılan egzersizlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Ardından salonda olan vatandaşlara evde, masa başında, iş yerinde yapabilecekleri egzersizleri uygulamalı olarak aktardı.