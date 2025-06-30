Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bilim sohbeti: Bilim halkla buluştu

Prof. Dr. Şebnem Kavaklı hareketin insan sağlığı için önemine değindi. Kavaklı, egzersiz yapmanın sadece kas sağlığını değil zihin sağlığını da olumlu etkilediğini vurgulayarak

, “Yapılan çalışmalar göstermiş ki beynimizden salgılanan mutluluk hormonlarını, iyi hissetme hormonlarını en fazla salgılatan şeylerden biri hareket etme, egzersiz”