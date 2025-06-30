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Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bilim sohbeti: Bilim halkla buluştu

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bilim sohbeti: Bilim halkla buluştu

Nazife Bardak
11:0930/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi

YÖK’ün bilimi halkla buluşturan ‘Bilim Kafe’ etkinliğinin son adresi Ulucanlar Cezaevi Müzesi oldu. Yükseköğretim Kurulu 'Bilim İletişimi Ofisi' tarafından koordine edilen ve Türkiye'de binlerce vatandaşın katılımcı, on binlerce vatandaşın ise canlı yayınlarla izleyici olarak yer alması yönüyle dünyada ilk olma özelliği taşıyan bilim kafe etkinlikleri tamamlandı.

YÖK’ün halkı bilimle buluşturma hedefiyle düzenlediği “Bilim Kafe” etkinlikleri, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sona erdi.

Etkinlikte son adreslerden biri Ulucanlar Cezaevi Müzesi oldu. Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Kavaklı moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Ece Uysal Altunbilek, “”Harekete Hafifle, Stresle Başa Çıkmada Egzersizin Gücü”nü anlattı.

Prof. Dr. Şebnem Kavaklı hareketin insan sağlığı için önemine değindi. Kavaklı, egzersiz yapmanın sadece kas sağlığını değil zihin sağlığını da olumlu etkilediğini vurgulayarak
, “Yapılan çalışmalar göstermiş ki beynimizden salgılanan mutluluk hormonlarını, iyi hissetme hormonlarını en fazla salgılatan şeylerden biri hareket etme, egzersiz”
dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Ece Uysal Altunbilek ise yapılan egzersizlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Ardından salonda olan vatandaşlara evde, masa başında, iş yerinde yapabilecekleri egzersizleri uygulamalı olarak aktardı.



#Ulucanlar Cezaevi Müzesi
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