Uludağ'da otel yangınında vefat eden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın cenazeleri Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.