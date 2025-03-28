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Uludağ'da otel yangınında vefat eden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Uludağ'da otel yangınında vefat eden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

15:0728/03/2025, Friday
AA
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Uludağ’daki otel yangınında hayatını kaybeden Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta, Ulu Cami’deki törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Uludağ’daki otel yangınında hayatını kaybeden Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta, Ulu Cami’deki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uludağ’daki otel yangınında hayatını kaybeden Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta, Ulu Cami’deki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın cenazeleri Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



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#Ulucami

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