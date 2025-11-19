Un fabrikasında doğal gaz patlaması

Olay, saat 11.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10438 Sokak'taki bir un fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın un kurutma bölümünde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralama olmazken; olayın şokuyla fenalaşan 1 işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.