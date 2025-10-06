Yeni Şafak
UNESCO'da bayrak değişimi: Genel direktörlüğe Mısırlı Halid el-Anani seçildi

23:266/10/2025, Pazartesi
AA
Halid el-Anani
Halid el-Anani

Mısırlı Halid el-Anani, yapılan oylama sonucu Fransız Audrey Azoulay’in yerine UNESCO Genel Direktörü olarak seçildi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Anani’nin örgüt tarihinde bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu vurguladı.

Mısırlı Halid el-Anani, Fransız Audrey Azoulay'in yerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü olarak seçildi.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, yapılan oylama sonucu Anani, UNESCO’nun yeni direktörü oldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, seçimin ardından yaptığı konuşmada Anani’yi tebrik ederek, Anani’nin 1945’te örgütün kurulmasından bu yana bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu belirtti.


