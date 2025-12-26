Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uşak
Uşak'ta peş peşe uyuşturucu operasyonları: Üç tutuklama

Uşak'ta peş peşe uyuşturucu operasyonları: Üç tutuklama

23:2826/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve 463 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve 463 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak’ta narkotik ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 800 kullanımlık sentetik bonzai ve 463 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta 3 ayrı gerçekleştiren uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve 463 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Uşak
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Berat gecesi hangi gün? Fazileti ve ibadetleri