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Uyuşturucuda temassız teslimat

Ankara polisi, yabancı uyruklu Jamukhan Ulus liderliğini yaptığı uyuşturucu şebekesini çökertti. Alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kuran zehir tacirlerinin, para hesaba geçtikten sonra uyuşturucuyu bir yere zulalayıp konum bilgisini gönderdiği belirlendi.

Abdullah Sarica
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 05:39 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şahısların uyuşturucu parasını kripto hesaplar üzerinden yurt dışına çıkardığı anlaşıldı.

Şahısların uyuşturucu parasını kripto hesaplar üzerinden yurt dışına çıkardığı anlaşıldı.

Zehir tacirlerine yönelik Ankara merkezli 32 ilde 353 adrese eş zamanlı operasyonda 210 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı gerçekleştiren suç örgütünü takibe aldı. Uzun soluklu çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. İki helikopter, bir İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte 680 ekip ve 2 bin 294 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 210 şüpheli gözaltına alındı.


EŞİYLE BİRLİKTE KURDU

Suç örgütünün liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus ile eşinin yaptığı öğrenildi. 2020’de legal yollarla Afganistan’dan Türkiye’ye giriş yapan Ulus’un, İzmir’deki bir eğlence mekanında tanıştığı İlayda Ulus ile evlendiği, eşiyle birlikte uyuşturucu işini büyüterek suç örgütüne dönüştükleri tespit edildi. Jamukhan Ulus’un Ankara, İzmir, İstanbul ve Hatay’da yönettiği uyuşturucu trafiğinden elde ettiği gelirlerle, Hatay’dan arazi satın aldığı belirlendi. Şahısların uyuşturucu parasını kripto hesaplar üzerinden yurt dışına çıkardığı anlaşıldı.


ALICI, SATICIYI GÖRMÜYOR

Yapılan çalışmalarla, örgüt şeması çıkarıldı. 2 kişinin örgüt lideri, 13 kişinin yönetici, 19 kişinin konumcu ve nakilci, 22 kişinin ibancı, 142 kişinin de torbacı konumunda olduğu ortaya çıktı.


#Ankara
#uyuşturucu
#operasyon
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