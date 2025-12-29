Uyuşturucudan 20 gözaltı daha

Aynı soruşturma kapsamında, İstanbul’daki lüks otel ve eğlence mekânlarına eş zamanlı narkotik baskınları düzenlendi. Bebek Oteli, Suma Han, Amaya, Kastel Elektro Müzik ve Taksim Club IQ’nun da aralarında bulunduğu 34 adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 5 mekânda uyuşturucu, silah ve fuhşa ilişkin deliller tespit edilirken, hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda kokain, skunk ve likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler bulundu. Öte yandan "Suma Han" isimli mekânda fuhuş ve uyuşturucu için özel odaların bulunduğu belirlendi.