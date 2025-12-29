Uyuşturucudan 20 gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon oldu. Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, rapçi Ege Karataşlı ile “Miss Turkey” 2016 birincisi Buse İskenderoğlu’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada bazı gece kulüplerine de baskın düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonlar başladı. İki ayrı soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
5 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda rapçi Ege Karataşlı, Miss Turkey 2016 birincisi model Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı. Bu operasyonda aranan 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında Veyis Ateş gözaltında
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen diğer operasyonda ise Mehmet Akif Ersoy’un "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" iddiasıyla tutuklu bulunduğu soruşturmada Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş, gözaltına alındı.
Gece kulüplerine baskın
- Aynı soruşturma kapsamında, İstanbul’daki lüks otel ve eğlence mekânlarına eş zamanlı narkotik baskınları düzenlendi. Bebek Oteli, Suma Han, Amaya, Kastel Elektro Müzik ve Taksim Club IQ’nun da aralarında bulunduğu 34 adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 5 mekânda uyuşturucu, silah ve fuhşa ilişkin deliller tespit edilirken, hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda kokain, skunk ve likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler bulundu. Öte yandan "Suma Han" isimli mekânda fuhuş ve uyuşturucu için özel odaların bulunduğu belirlendi.