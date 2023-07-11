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Van'da korkunç kaza: Askeri araçla otomobil çarpıştı bir asker şehit oldu yaralılar var

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir asker şehit oldu. 12 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

11:19 . 11/07/2023 Salı
AA
Van'da korkunç kaza

Van'da korkunç kaza

Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı. Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yaralı askerlerden biri şehit oldu

Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.


Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.


Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi.


Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da hastaneye gelerek Başkan Tanış'ı yalnız bırakmadı.


#van
#askeri araç
#kaza
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