Vandallar Diyarbakır'da parklara dadandı: Bazı parklardaki bankları ateşe verdiler

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir parkta bazı banklar yakıldı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çöplerin atıldığını ve bankların yakıldığını söyleyen yetkililer son zamanlarda bu tarz vakaların arttığını söylüyor.
Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda parklardaki bank ve oturma alanlarının hor kullanıldığı ve ateşe verildiği belirtildi. Vatandaşlara bu konuda sahiplenme ve belediyeyi bilgilendirmesi çağrısı yapıldı.
Son olarak Medya Mahallesi Hz. Ali Camii yanında bulunan Çınar Parkı içinde bulunan oturma alanlarında gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çöplerin atıldığı ve bankların ateşe verildiği belirtilen açıklamada, bu yönlü vakaların son zamanlarda arttığı, vatandaşların, yeşil alanları güvenli ve sorunsuzca kullanmaları için büyük bir emek verildiği kaydedildi.