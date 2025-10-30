Vandallar Diyarbakır'da parklara dadandı: Bazı parklardaki bankları ateşe verdiler

Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda parklardaki bank ve oturma alanlarının hor kullanıldığı ve ateşe verildiği belirtildi. Vatandaşlara bu konuda sahiplenme ve belediyeyi bilgilendirmesi çağrısı yapıldı.