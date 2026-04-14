Van'dan acı haber: 17 yaşındaki Boran'ın cansız bedeni bulundu

Van'dan acı haber: 17 yaşındaki Boran'ın cansız bedeni bulundu

08:1714/04/2026, Salı
DHA
Van Gölü’nde kaybolan Boran Öner’in cansız bedeni bulundu.
Van Gölü’nde kaybolan Boran Öner’in cansız bedeni bulundu.

Van Gölü'nde kaybolan Boran Öner'in(17) cansız bedeni, sabah saatlerinde deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekiplerince gölde bot ve teknelerle yapılan arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.

Van'daki olay, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi. Boran Öner'in göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Van Gölü
#Boran Öner
#Edremit
