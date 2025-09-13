Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Vatandaşı panikleten anız yangını

Vatandaşı panikleten anız yangını

00:2413/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Bitlis'in Hizan ilçesi Ağılözü köyünde çıkan anız yangını ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçe merkezine bağlı Ağılözü köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



#Bitlis
#Hizan
#Anız
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?