Vatandaşı panikleten anız yangını

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Bitlis'in Hizan ilçesi Ağılözü köyünde çıkan anız yangını ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçe merkezine bağlı Ağılözü köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
