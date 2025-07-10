Vezirköprü'de çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

İlçedeki çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen ve Göl İlk-Ortaokulu'nun bahçesinde yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, gün boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluştu. Oyun alanları, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan program, sadece öğrencilerden değil, velilerden de büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikler hem eğlenceli hem de sosyal gelişimi destekleyici yönüyle beğeni topladı.