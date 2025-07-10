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Vezirköprü'de çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Vezirköprü'de çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

18:5010/07/2025, Perşembe
IHA
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Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından Göl İlk-Ortaokulu'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi
Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından Göl İlk-Ortaokulu'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi

Samsun Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından Göl İlk-Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluştu. Gün boyu süren etkinlikler öğrencilerin yanı sıra velilerden de beğeni topladı.

Samsun'un Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından koordine edilen 'Çocuk Mahalle Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

İlçedeki çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen ve Göl İlk-Ortaokulu'nun bahçesinde yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, gün boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle buluştu. Oyun alanları, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan program, sadece öğrencilerden değil, velilerden de büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikler hem eğlenceli hem de sosyal gelişimi destekleyici yönüyle beğeni topladı.


Kaymakam Özgür Kaya'ya ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya'ya ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, ev sahipliği yapan Göl İlk-Ortaokulu yönetimini de kutladı.

Şenliğe İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.



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