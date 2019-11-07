Yakalanana kadar gemideydi

Yılmaz’ın incelenen telefon kayıtlarında da FETÖ kapsamında hakkında adli işlem uygulanan 62 kişiyle irtibat kurduğu ortaya çıktı. Tespit edildiği 19 Kasım 2018'e kadar TCG Gemlik Fırkateyni’nde görev yapan FETÖ'cü astsubay, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisine herhangi bir talimat gelip gelmediği sorusuna “16 Temmuz'da gerçekleşecek bir düğüne katılmak üzere İzmir'de olduğu” cevabını verdi. Örgütle bağını 17-25 Aralık'tan sonra koparttığını iddia edip etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmak isteyen FETÖ'cü astsubayın talebi, yeterli bilgi paylaşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Yılmaz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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