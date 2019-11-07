Gündem Yakalanana kadar gemideydi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yakalanana kadar gemideydi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Sakarya'daki çok sayıda hattın HTS incelemesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Deniz Astsubay Sezgin Yılmaz'ın 2013 ve 2014 yılları arasında 6 kez ankesörlü telefondan FETÖ şüphelileriyle birlikte ardışık şekilde aynı dakika içerisinde arandığı belirlendi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
TCG Gemlik Fırkateyni
TCG Gemlik Fırkateyni

Yılmaz’ın incelenen telefon kayıtlarında da FETÖ kapsamında hakkında adli işlem uygulanan 62 kişiyle irtibat kurduğu ortaya çıktı. Tespit edildiği 19 Kasım 2018'e kadar TCG Gemlik Fırkateyni’nde görev yapan FETÖ'cü astsubay, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisine herhangi bir talimat gelip gelmediği sorusuna “16 Temmuz'da gerçekleşecek bir düğüne katılmak üzere İzmir'de olduğu” cevabını verdi. Örgütle bağını 17-25 Aralık'tan sonra koparttığını iddia edip etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmak isteyen FETÖ'cü astsubayın talebi, yeterli bilgi paylaşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Yılmaz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Canlı bombadan tehlikeli
GÜNDEM
Canlı bombadan tehlikeli
Aslan darmadağın!

Aslan darmadağın!

​Galatasaray, 6-0 yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
PKKnın kimyasal yalanı ortaya çıktı

PKK'nın kimyasal
yalanı ortaya çıktı

​Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden cevap geldi.
ABD ziyareti netleşti

ABD ziyareti netleşti

Erdoğan ve Trump ziyaret öncesi telefonda görüştü.
Arınç'ın yerinde <br>olsam istifa ederdim

Arınç'ın yerinde
olsam istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TVNET'te konuştu.
Analiz sonuçları <br>belli oldu

Analiz sonuçları
belli oldu

​İstanbul Tarım Müdürlüğü sonuçları açıkladı.
Yakında yeni <br>bilgiler açıklayacağız

Yakında yeni
bilgiler açıklayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama.

Bin 300 <br>uçuşu iptal etti

Bin 300
uçuşu iptal etti

​İptallerden 180 bin yolcu etkilenecek.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.

Anne ve baba gözaltına alındı

Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk apartmanın giriş katına terk edilmişti.
Dolmuşçu <br>her yerde aranıyor

Dolmuşçu
her yerde aranıyor

​1 milyon liralık altın emanet edilen dolmuşçu sırra kadem bastı.
Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

​Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bilgiyi ilk kez açıkladı.
O terörist TBMM'ye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.