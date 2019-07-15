Yaralı yaralı 45 dakika çatıştı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki makamında bulunan Melih Ekici, o dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatıldığını öğrenince istirahatte olan personeli göreve çağırdı. Ellerindeki kamyonlar, beton mikserleri ve trafik araç çekicileriyle ana güzergahlar olan Mecidiyeköy meydan ve köprü güzergâhını kapattıran Ekici, metrobüsleri durdurttuktan sonra Büyükdere Caddesi’ni de kapatarak Harp Akademilerinden gelebilecek FETÖ’cüleri engelledi.

DARBECİLERE İLK KURŞUN

Kendisine ulaşan sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve siyasi parti yöneticilerini örgütleyerek sokaklara çıkmasını, kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde polisle birlikte hareket etmesini sağlayan Ekici, ilerleyen saatlerde TRT’nin Harbiye’deki binasının işgal edildiğini öğrenince makam aracına binerek şoförü ve korumasıyla birlikte saat 23.00 sularında Harbiye’ye gitti. Melih Ekici, aracından iner inmez TRT’deki ve Harbiye Orduevindeki darbecilerin hedefi oldu. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere ilk kurşunu sıkan isim olan Ekici, darbecilerle çatışmaya başladı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Melih Ekici

ARABAYA 350 MERMİ İSABET ETMİŞ

Sürünerek siper alan Ekici, demir korkuluklara çarpan G3 mermisinin şarapnelleriyle gözünden yaralandı. Harbiye Orduevi ve TRT binasındaki darbecilerin açtığı çapraz ateşte kalan Ekici, yaralı halde 45 dakika çarpıştı. Zamanla görme kaybı yaşayan Ekici, çağırdığı zıhlı ile hastaneye kaldırıldı. Kahraman emniyet müdürü “Bir ay evvel orduevi etrafına güvenlik için beton bariyerler koydurmuştum. O beton bloklar bizim hayatımızı kurtardı. Daha sonra öğrendim ki makam aracıma 350 kurşun isabet etmiş, araç yanmış. Görme kaybı yaşamasam çatışmaya devam edecektim” dedi.