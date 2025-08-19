Yargıtay'dan emsal karar: Açık hesaptaki fotoğrafı paylaşmak suç sayıldı

Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda "kişisel veri" olarak kabul edildiği belirtilen kararda,

"Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir"