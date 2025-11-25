Yeni Şafak
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 'özel gün' için turuncuya büründü

23:1725/11/2025, Salı
AA
Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renkle aydınlatıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renge büründü.

Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.



