Yeni teknolojiler en küçük tümörü bile buluyor

Aybike Eroğlu
04:005/10/2025, Pazar
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Yapay zeka uygulamaları, meme kanserinde en küçük kitleyi bile erken tespit ederek tedavide başarı şansını artırıyor.

Acıbadem Üniversitesi Senoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cihan Uras, yapay zeka teknolojilerinin bu süreçte giderek daha fazla rol üstlendiğini söyleyerek, “Yapay zeka destekli mamografi ve diğer görüntüleme sistemleri sayesinde gözden kaçabilecek en küçük bulgular bile saptanabiliyor. Bu da erken tanı oranını yükseltiyor. Ayrıca patolojik incelemelerde de yapay zeka kullanılarak, tanıların daha doğru, hızlı ve güvenilir şekilde konulması sağlanıyor” vurgusu yaptı. Yapay zekanın veri analizi ve karar destek sistemleri aracılığıyla hekimlere en uygun tedavi seçeneklerini belirlemede yardımcı olduğunu vurgulayan Uras, bu kapsamda hedefe yönelik ilaç tedavileri, immünoterapiler, hormon tedavileri ve moleküler testlerin önemli rol oynadığını vurguladı.



