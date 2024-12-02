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Yenidoğan soruşturmasında kapatılan hastanenin idari amiriydi: Satılmış Çim ölü bulundu

Yenidoğan soruşturmasında kapatılan hastanenin idari amiriydi: Satılmış Çim ölü bulundu

16:032/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
DHA
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de Satılmış Çim otomobilinin içinde ölü bulundu. Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi.

İkitelli'de dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.

Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

#İstanbul
#Küçükçekmece
#Satılmış Çim

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