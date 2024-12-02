Yenidoğan soruşturmasında kapatılan hastanenin idari amiriydi: Satılmış Çim ölü bulundu

İkitelli'de dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.