Yenişehirlioğlu’ndan dikkat çeken paylaşım: G-20 Zirvesi dönüşünde mesaj verdi

20:0024/11/2025, Pazartesi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 Liderler Zirvesi’ne katılımına eşlik etti. Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen zirvede temasları yakından takip eden Yenişehirlioğlu, dönüş yolunda yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 Liderler Zirvesi’ne eşlik eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütülen diplomatik çalışmaların içinde aktif rol aldı.
Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin uluslararası arenadaki işbirliği ve diplomasi trafiğine katkı sağladı. Zirvenin ardından dönüş yolunda uçakta çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin küresel vizyonuna vurgu yaptı.
Paylaşımında
, “G20 Zirvesi dönüşünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile… Türkiye, vizyoner liderliğiyle küresel alanda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.”
ifadelerini kullanan Yenişehirlioğlu’nun gönderisi kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Takipçiler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, Türkiye’nin uluslararası alanda sergilediği güçlü duruşa atıfta bulunmasıyla gündem oldu.



