Yerinde dönüşüme başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlanan ev ve iş yerleri için hayata geçireceği “Yerinde Dönüşüm” projesine başvurular bugün başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Süreç, bölgede 23 noktada kurulan yapım ve dönüşüm ofisleri üzerinden yürütülecek. Yıkık, ağır ve orta hasarlı yapıların malikleri projeden faydalanabilecek. Fay hatları üzerinde, dere yataklarında, sıvılaşma olan zeminlerde bulunan hasarlı yapıların yerinde dönüşümü merak ediliyordu. Risk taşımadığı için imara kapatılmayan bölgelerdeki hasarlı yapıların bu projeyle dönüşümü mümkün. Hazine taşınmazları üzerinde işgalci olan hasarlı yapı sahipleri ise projeden faydalanamayacak.

Bir hak sahibine sadece 1 konut ve 1 işyeri için hibe verilecek. Hibe tutarı konut için 500 bin TL, iş yeri için ise 250 bin TL olacak. Konutlar için evin metrekaresine göre 500-800 bin TL arasında, işyerleri için de yine metrekaresine göre 250-500 bin TL arasında kredi kullanılabilecek. Hak sahiplerinin gelir düzeyi ve kredi puanlarına bakılmaksızın kredi kullandırılacak. Geri ödeme, 2 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vade ile faizsiz olacak. Konut ve iş yeri sahipleri ikisi için de ayrı ayrı kredi alabilecek.