Yerlikaya’dan Gaziler Günü mesajı: Gazilik, imanın ve cesaretin mühürlenmiş hâlidir

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazi ve gazi aileleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, gaziliğin sıradan bir unvan değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en yüksek mertebelerden biri olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyorsak, bu sizin canınızla, kanınızla ve duanızla mümkün olmuştur” dedi.





Ankara Sheraton Hotel’de yapılan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ programında konuşan Yerlikaya, Türk milletinin tarih boyunca şehit ve gazilerin fedakârlıklarıyla ayakta kaldığını belirterek, “Bu milletin Meclisi Gazi’dir, şehirleri Gazi’dir, Cumhuriyetimizin banisi Gazi’dir. Hülasa, bu aziz milletin özü gazidir. Tarihi gazaların, fedakârlıkların, direnişlerin tarihidir” ifadelerini kullandı.





19 Eylül’ün anlamı: Atatürk'e verilen ünvan

Konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemine değinen Yerlikaya, 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildiğini hatırlattı. Bugünün, Türk milletinin kahramanlık tarihinin sembolü olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Gaziler Günü, bu toprakların vatan kılınmasında canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı gündür” dedi.





15 Temmuz vurgusu

Yerlikaya, modern dönemdeki mücadelelere de değinerek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin gösterdiği direnişi hatırlattı:





“En karanlık gecede, 15 Temmuz’da bir olduk, iri olduk, diri olduk. Milli irade, birlik, beraberlik ve hak davasında tek yürek olduk. Bu davanın çelikten iradesi de aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir.”





Devlet gazilerin yanındadır

Yerlikaya, gazilere verilen değerin devlet politikası olduğunu belirterek, “Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir. Gazilerimizin sevinci bizim sevincimiz, acısı bizim acımızdır. Ulaşılmaz devlet devri kapanmıştır. Bizim devletimiz, ulaşan, duyan ve sorunları çözen devlettir” diye konuştu.





Narkotikle mücadelede "sıfır taviz" politikası

İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalara da değinerek, “675 bin kahraman mensubumuzla görevimizin başındayız. Uyuşturucuyla mücadelede tavizsiziz. Organize suçla mücadelede geri adım yok. Sınır güvenliğinde, kamu düzeninde nöbetteyiz. Milletimizin canına, malına, huzuruna kasteden kim olursa olsun, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi. Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin 7 gün 24 saat görevde olduğunu vurguladı.





Gazilerimizin hatırası yaşatılacak

Yerlikaya, konuşmasının sonunda gazilerin ve şehitlerin hatırasını yaşatma sözü verdi. Yerlikaya,

“Ahdimiz var, gazilerimizin hatırasını yaşatacağız, şehitlerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim kılacağız. Gazilerimizin cesareti bu toprakların teminatı, direnci devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır” ifadelerini kullandı. “Allah sizlerden ve kıymetli ailelerinizden razı olsun” diyen Yerlikaya, “Rabbim yaralarınıza şifa, yüreklerinize ferahlık versin. Gaziler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.







