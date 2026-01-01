Yılbaşı gecesi silah sesleri yükseldi

İslahiye’de dün geceden başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Yeni yıla karlı havayla girilirken, saatler gece yarısını gösterdiğinde ilçenin farklı noktalarında silah sesleri duyuldu. Evlerinin balkonuna veya çatıya çıkan bazı kişiler, havaya tabanca ve av tüfekleriyle rastgele ateş açtı. Birkaç dakika süren silah seslerine, havai fişek sesleri karışması ilçe genelinde duyuldu.