Yılbaşı gecesi silah sesleri yükseldi

Evlerinin balkonuna veya çatıya çıkan bazı kişiler, havaya tabanca ve av tüfekleriyle rastgele ateş açtı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bazı kişiler, yeni yılı tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak karşıladı. Kar yağışı altında yaşanan olayda silah sesleri ve havai fişek patlamaları ilçe genelinde duyuldu.

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde bazı kişiler, yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

İslahiye’de dün geceden başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Yeni yıla karlı havayla girilirken, saatler gece yarısını gösterdiğinde ilçenin farklı noktalarında silah sesleri duyuldu. Evlerinin balkonuna veya çatıya çıkan bazı kişiler, havaya tabanca ve av tüfekleriyle rastgele ateş açtı. Birkaç dakika süren silah seslerine, havai fişek sesleri karışması ilçe genelinde duyuldu.



