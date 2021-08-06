​Yine mi sen

Aleyna Çakır olarak tanınan Sema Esen’in ölümüyle ilişkisi olduğu için gözaltına alınan Ümitcan Uygun, yine bir kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu’nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Esra Hankulu

YANINDA EN SON O VARMIŞ

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek Hankulu’nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ön otopsi raporunda, Hankulu’nun beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma görüldüğü belirtildi. Ölümü şüpheli görülen Hankulu’nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu’nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun’un da evde bulunduğunu, Uygun’u sabah kendileri uyanmadan Hankulu’nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun, F.G. (18) ile D.C.’nin (20) gözaltı süreleri uzatıldı.

BABASINI 20 YIL ÖNCE KAYBETMİŞ

Öte yandan ailenin tek kızı olan Esra Hankulu’nun acil tıp teknikeri olduğu ancak ataması yapılmadığı ve bir süredir de işsiz olduğu öğrenildi. Esra Hankulu’nun babası Ahmet Hankulu’nun yaklaşık 20 yıl önce göle düşüp boğulduğu, annesinin ikinci evliliğini yaptığı belirtildi. Esra’nın yaklaşık 1 yıldır yalnız yaşadığı kaydedildi.

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Mehmet Esen

Hapisten çıkarmayın dedim

Ümitcan Uygun’un, evinde ölü bulunan Esra Hankulu (25) olayıyla ilgili gözaltına alınması sonrası, Sema Esen’in babası Mehmet Esen konuştu. Esen, “Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi ? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adalete sahip çıkın” dedi.

Aleyna Çakır

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21), geçen yıl 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak’ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklandı.

ANNESİ DE ÖLDÜ

Aleyna Çakır’ın ölümünden birkaç ay sonra da Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun (48) şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Gülay Uygun, 17 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulunmuştu. Ölümünden önce Sema Esen’e uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.