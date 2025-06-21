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YKS maratonu başladı

YKS maratonu başladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:1721/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Adaylar kimlik kontrollerinin ardından adaylar salonlara alındı.
Adaylar kimlik kontrollerinin ardından adaylar salonlara alındı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 10.15 itibariyle başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 10.15 itibariyle başladı.


Üniversiteye giriş sınavında 2,5 milyondan fazla aday bugün YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter döküyor.


2,5 milyon aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. 10.15'te başlayan ilk oturum Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor.


Adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verildi.


İkinci oturum yarın


Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. Aynı gün 15.45'te yabancı dil sınavları yapılacak. TYT'de 333 bin 836, AYT'de 226 bin 138, YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak.




#ÖSYM
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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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