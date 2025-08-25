Yeni Şafak
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı bölüm belli oldu

15:5025/08/2025, Pazartesi
AA
Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümünü kazandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümünü kazandı.

Ahmet Eren Özyurtseven, yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum."


#Ahmet Eren Özyurtseven
#YKS
#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
#TYT
#AYT
