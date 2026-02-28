Yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

: Demokratik sabrın ve demokratik mücadele anlayışının müstesna örneklerinden merhum Necmettin Erbakan, siyasi yaşamı boyunca şiddeti kategorik olarak reddeden, vakur ve kararlı duruşuyla demokrasi dışı yöntemlere başvurulmaması gerektiğini vurgulayan, siyaseti toplumsal sorunların çözümünde meşru ve asli bir zemin olarak ortaya koyan ve tüm bu yönleriyle siyasal hayatımızda kalıcı izler bırakan bir liderlik sergilemiştir.