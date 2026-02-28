Yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin “Erbakan Hoca”sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.
Siyasi hayatı boyunca, dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun çaba ortaya koyan Erbakan Hoca için siyasiler anma mesajları paylaştı.
BİZLERE İLHAM OLUYOR
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:Ömrünü aziz milletimize hizmete adayan; Millî Görüş Hareketi’nin lideri, ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, ahirete irtihalinin seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat:Merhum Erbakan’ın savunduğu üretim odaklı kalkınma anlayışı, ihracata dayalı büyüme hedefi ve İslam ülkeleriyle ekonomik iş birliğini güçlendirme vizyonu; bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonunda çok güçlü bir şekilde karşılık bulmaktadır. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet diliyor; bıraktığı eserlerin ve fikir mirasının, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken bizlere ilham olmaya devam edeceğine inanıyorum.
DAİMA HATIRLAYACAĞIZ
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:Değerlerimizi korumak için verdiği mücadeleyle, döneminin ötesine uzanan ve siyasi tarihimize yön veren liderliğiyle kendisini daima hatırlayacağız.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:Vefatının yıl dönümünde; dava ve devlet adamı, ülkemizin kalkınması için ömrünü vakfeden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle anıyorum.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Milletimizin inançla yoğrulmuş mücadelesine ömrünü adamış, “Önce ahlak ve maneviyat” diyerek bir nesle istikamet çizmiş merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan’ı, vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
KALICI İZLER BIRAKTI
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ülkemizin kalkınması ve milli sanayi hamleleri için büyük mücadeleler veren, fikirleri ve eserleriyle iz bırakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 15. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:Siyasi tarihimizde önemli izler bırakmış, Milli Görüş Hareketi'nin lideri, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.
- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Demokratik sabrın ve demokratik mücadele anlayışının müstesna örneklerinden merhum Necmettin Erbakan, siyasi yaşamı boyunca şiddeti kategorik olarak reddeden, vakur ve kararlı duruşuyla demokrasi dışı yöntemlere başvurulmaması gerektiğini vurgulayan, siyaseti toplumsal sorunların çözümünde meşru ve asli bir zemin olarak ortaya koyan ve tüm bu yönleriyle siyasal hayatımızda kalıcı izler bırakan bir liderlik sergilemiştir.
Hürmetle yad ediyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erbakan Hoca’yı andı. Erdoğan mesajında, “Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.