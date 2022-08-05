Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı: Hava ve Deniz’de görev değişimi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Külliye’deki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan’ın imzaladığı kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kararlar 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.

GÜLER’LE BİR YIL DAHA

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. Görev süresinin uzatılmasıyla Güler, 1990’dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu. Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyordu. Ancak 13 Temmuz’da yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabiliyor.

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İKİ KOMUTANLIKTA SÜRPRİZ

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yerini korurken Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda süpriz yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal emekliye sevk edilirken yerine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz de emekli edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını dileyerek emekliliğe ayrılan komutanlara teşekkür etti.

2020’DE ORAMİRAL OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Tatlıoğlu, askeri casusluk ve şantaj davasında yargılanmış ve 2016 yılında beraat etmişti. Daha sonra davaya bakan hakimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilerek hapse mahkum edilmişti. Tatlıoğlu, 2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanlığı görevini deruhte etmişti. 2016’da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017’de Donanma Komutanı oldu. 2020’de oramiral oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı olan Atilla Gülan da 2017’de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na getirildi.

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İstikrar abidesi olarak yükseliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakatiyle milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü, etkinliğini ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun.”

Amiral ve general sayısı arttı

YAŞ kararları ile birlikte halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacak. 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

TERFİ ALDILAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılıç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğamiraller Rafet Oktay, Erhan Aydın ile Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tümgenerallik rütbesine yükseltildi.

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Göksel Kahya

Karabağ ve Libya’da görev yaptılar

YAŞ atamalarında dikkat çeken isimler arasında korgeneralliğe terfi ettirilen Bahtiyar Ersay ile görev süresi bir yıl uzatılan tümgeneral Göksel Kahya da yer alıyor. Ersay ve Kahya, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan’ın işgalinden kurtarılması sürecinde görev aldı.

Bahtiyar Ersay

İki ismin Türkiye’nin, harekatın plan ve icrasında görev aldığı ve sahada harekatı yönettiği biliniyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Tümgeneral Ersay, Tunus ve Libya’daki olaylarda binlerce vatandaşın tahliye edilmesini sağlayan operasyonun başında yer aldı. PKK ile mücadelede aktif görev alan Ersay, NATO’nun Norveç’teki karargâhında da görev aldı. Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan Tümgeneral Göksel Kahya’nın ise Dağlık Karabağ’daki savaşta kullanılan Türk SİHA’larından sorumlu olduğu ve Bayraktar TB2 SİHA’larıyla yürütülen operasyon hakkında Ankara’yı bilgilendirdiği ve Aliyev’e başkentteki temaslarında eşlik ettiği ifade ediliyor.

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GÜNDEM TSK’DA YAŞ haftası: Operasyon komutanlarına terfi