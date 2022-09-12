Gündem Yunanistana yüzerek kaçmaya çalışan FETÖcü 4 eski asker yakalandı
MUĞLA

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen ikisi FETÖ şüphelisi 2'si FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana yüzerek kaçmaya çalışan FETÖcü 4 eski asker yakalandı
FETÖ şüphelisi 4 eski asker, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti.

Yüzerken taşıdıkları torbaları ile birlikte yakalanarak bota alınanların, meslekten ihraç edilen eski askerler M.Ö, S.G, EÖ. ve E.G. olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan ikisinin terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Diğer iki kişinin ise aynı suçtan yargılanmaları devam ettiği için yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu anlaşıldı.

Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alındı.

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