Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, bugün düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Atina ile Ankara arasında artan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİNE YAKINIZ"

Petsas, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki alanları konusundaki müzakerelerini sürdürmeye yakın olduğunu söyledi. Yunan Sözcü, "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmek üzereyiz. Ancak bu duruma ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı. Şu anki duygu iyi" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN'IN ORUÇ REİS AÇIKLAMASI

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakım ve onarımı için Antalya açıklarına çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Oruç Reis'in bakım sürecinin diyalog ve diplomasiye katkı sağlayabileceğini belirterek, geminin bakımları bittikten sonra tekrar araştırma sahasına geri döneceğini söylemişti.

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GÖRÜŞMELER 2016'DA SONA ERMİŞTİ

İki ülke arasında deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesi konusunda daha önceki görüşmeler 2016 yılında sona ermişti.

Yunan basını da istikşafi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yayımlamıştı.