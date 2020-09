Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda görüşmelere devam etmeye yakın olduklarını açıkladı. Sözcü Petsas, "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmek üzereyiz. Ancak bu duruma ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı" dedi.

Haber Merkezi 21 Eylül 2020, 14:46 Yeni Şafak