Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
İSTANBUL

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz (84), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Zekeriya Beyaz

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz (84), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyaz, Esenler’deki hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart’ta tedavi altına alındı.

Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Beyaz’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

1938 Gaziantep’te dünyaya gelen Beyaz, 1991’de, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000-2003’te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi. Yazarlık ve köşe yazarlığı da yapan Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.

Zekeriya Beyaz yoğun bakımda
GÜNDEM
Zekeriya Beyaz yoğun bakımda
Nefeslerin kesildiği maç

Nefeslerin kesildiği maç

​Real Madri-Chelsea maçında turu Karim Benzema getirdi.
Şampiyonlar Liginin favorisini eledi

Şampiyonlar Ligi'nin favorisini eledi

Villarreal, kimsenin ihtimal vermediğini gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Biden Putinin Ukraynada soykırım yaptığını belirtti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Çok sayıda yaralı var.

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
TVNET Türkistan'da

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.