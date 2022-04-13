Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

ABD Kongre Üyesi Bill Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart

ABD Kongre Üyesi William R. Keating, Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin batı rotasına sokulması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü söyledi. Keating, 'Bu oynamamız gereken bir kart' diyerek, 'Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var.' ifadelerini kullandı.