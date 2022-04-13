Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz (84), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyaz, Esenler’deki hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart’ta tedavi altına alındı.
Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Beyaz’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.
1938 Gaziantep’te dünyaya gelen Beyaz, 1991’de, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000-2003’te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi. Yazarlık ve köşe yazarlığı da yapan Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.