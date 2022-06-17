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İSTANBUL

Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimliğinden 'binlerce erkek kız olmak için sıra bekliyor' iddialarına yalanlama: Bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor." iddialarını yalanladı. Hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yapılmadığının vurgulandığı açıklamada, "Dile getiren iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimliğinden binlerce erkek kız olmak için sıra bekliyor iddialarına yalanlama: Bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. Masraflarını da devlet ödüyor" iddiasında bulundu.

Sosyal medyada da kısa sürede yayılan sözler için Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların yalanlandığı açıklamada, "Dile getiren iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır." denildi.

"HASTANEDE BU TÜRK AMELİYATLAR YAPILMAMAKTADIR"

Başhekimliğin açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Cinsiyet Değiştirme Ameliyat iddiaları

Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen “Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" tarzı iddialar tamamen asılsızdır.

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getiren iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği"

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