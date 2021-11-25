Zihnimizi meşgul eden olumsuz düşüncelerden kurtulmak mümkün

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeler ile kamusal alanlarda konferanslar veren iletişim uzmanı Taner Akkuş moderatörlüğünde ve sağlık yöneticileri Hasan Akıl ile Mehmet Akıl’ın ev sahipiliğinde, unutmak istenilen ve geçmişte yaşanmış kötü anıların beynimizin hafızasından silindiği ve psikolojik olarak zihnimizi meşgul eden pişmanlıklar üzerinden bize rahatsızlık veren tüm negatif anılar ile yeni ve pozitif düşüncelerin yer değiştirildiği konulu bir konferans düzenlendi.

"Negatif düşüncelerden kurtularak hafızamızı yenileyebiliyoruz"

Kötü biten birliktelikler, iş ortaklıkları ve ayrılıklar nedeniyle yaşanan düşmanlık ve pişmanlıklar ile aklımıza her geldiğinde psikolojik olarak zihnimizi meşgul eden tüm olumsuz negatif hatıralardan kurtulabiliyoruz diyerek programda söze başlayan moderatör Taner Akkuş sözlerine şöyle açıklık getirdi:’Psikolojide bastırma, yerine koyma ve farklı yönlere düşüncesel olarak odaklanma uygulamaları ile Tıp mecrasındaki TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) vurumları, EMDR terapi teknikleri, hipnoz ve şok dalgaları uygulamaları ile hedeflenen iyileşme sağlanmadığı gibi, günümüz yaşam eğitmenlerinin gerçekleştirmeye çalıştığı meditasyon, yoga ve bunlara benzer diğer yöntemlerde bilinçaltı temizleme işlemleri olsa da, bunlar genelde travmatik ve özelliklede yakın tarihte yaşanmış kötü anılara yönelik kalıcı olamayan ve geçici müdahaleler ancak... Doğal ve tabii yöntemlerle kişinin kendi çabası ile kendi kendine terapi uygulamasının daha doğru bir yol olduğunu, uzman klinik psikolog ve uzman sosyolog arkadaşlarımızla birlikte 2015 yılından bu yana özelliklede kamusal alanlarda düzenlediğimiz sıralı terapi- seanslar konferansları sonrasında, katılımcılar ile danışanlarımızın olumlu yöndeki dönüşlerinde de gözlemliyoruz. Nöronal ağlar ile beyin belleğinde (anı formatı) kayıtlı bulunan özelliklede negatif düşünceler ile yaşanmış kötü anılar silinerek zihnimizi boşaltılabiliyor ve açtığımız söz konusu boş (hafıza) alanlara da, stratejik bazı metodlar üzerinden de yeni anılar ile yer değiştirerek, unutulmak istenilen tüm negatif düşüncelerden kurtularak böylece hafızamızı yenileyebiliyoruz.’ dedi.

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"Hedefimize olumlu bir şekilde ulaşabiliyoruz"

Söz alan Sağlık yöneticisi Hasan Akıl’ın yönelttiği, ‘açıkladığınız stratejik olan bu bazı metotlar nelerdir?’ sorusuna, moderatör Taner Akkuş; ‘Zaaflarımızla yüzleşme teknikleri’ metodu, ‘Affetme stratejisi’ metodu, ‘Güvenli gıda ve ruhsal beslenme uygulaması’ metodu ve ‘Alternatif tıp desteği gibi bazı özel metodlar’ üzerinden söz konusu hedefimize olumlu bir şekilde ulaşabiliyoruz.’ cevabında bulundu.

"Olumsuz sinyalleri durdurur"

Programın hekim katılımcısı Mehmet Akıl da, sıraladığınız uygulamalı bu metodları detaylandırır mısınız? sorusuna da:’Zaaflarımızla yüzleşme teknikleri metodu, ‘Başarısız stratejiler, Yanlış kararlar, Kötü söz söyleme, İftira atma, Kötü huylarımız, Şiddet ve suça meyil gibi vb. olumsuz davranışlarımızdan vazgeçerek sergilediğimiz bu kusurlardan ders almak suretiyle, bir daha yapmamak üzere kendimize söz vermek. Uyuşturucu kullanmak, Paraya düşkünlük, Makam hırsı, Yalan söylemek, Narsistlik, Egoistlik, Hırsızlık, İhtiras, Kibir, Riya-gösteriş gibi zaaflar her zaman toplumda ki saygın kişiliğimizi düşürerek bizleri zor durumda bırakır. Bu nedenle toplum içinde söz sahipliliği ve saygınlığımızı kaybetme endişesi ile beynimizi kemirerek meşgul eden tüm “vicdani muhasebe” ile “kendini kınama” mücadelesine düşmekten kurtulmayı sağlar.’ bilgisini veren İletişim uzmanı Taner Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü:’ Affetme stratejisi metodu, ‘Dolandırılma, Kandırılma, İftiraya uğrama, Yarı yolda bırakılma, Dedikoduya maruz kalma, Hasetlenilme, Kıskanılma ve Kavga etme gibi vb. tarafımıza yönelik yapıldığına inandığımız yanlışları affederek, aklımızda bizi sürekli meşgul eden kin, garez, öfke ve sinirsel olgularımızı tetikleyen ve beyin mekanizmasına gönderilen olumsuz sinyalleri durdurur.’

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"Zihnimizi ve ruhumuzu ferahlatabiliriz"

Güvenli gıda ve ruhsal beslenme metodu, ‘Çikolata kokusunu derinlemesine içimize çekerek zihnimizi ve ruhumuzu ferahlatabiliriz. Bu uygulamayı Miski amber ile Gül kokuları gibi manevi anlamda bizlere huzur verecek tüm varlıklarla da deneyebiliriz. Şüpheli ve helal olmayan yiyecekleri yememe, GDO'larıyla oynanmış gıdalardan uzak durma, Günahları görme ve tövbe etme (zihinsel anlaşma), Manevi kitaplar okuma ve müzikler dinleme (huzur ile yenilenme), Merhametli olma (yeni düşüncelere karar verme), Deniz dalgası seyretme/dinleme (düşünceleri bulma), Ney dinletisi (düşünceleri görme), Kitap okuma (yeni bilgiler edinme), Gündemi takip etmek (yeni düşünceler depolama), Hayvan sevgisi ve birlikteliği (şükür mekanizmasını çalıştırma) Huzur evi, hasta ve aile büyüklerimizi ziyaret etme gibi durumlarla da içsel ve manevi duygularımızı tedavi ederek, ruhsal ferahlılık üzerinden beynimizi rahatlatmayı sağlar.’ vurgusunda bulundu.

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"Beynimizi ve zihnimizi sağlıklı tutmayı başarabiliriz"

Akkuş,’Alternatif tıp desteği metodu ile:’Nefes alma teknikleri (uygulama), Hacamat tedavisi (her yıl), Temiz oksijen (doğa gezileri), Spor ve çeşitli kültürel etkinlikler gibi vb. eylemler ile düzenli olarak beynimizi ve zihnimizi sağlıklı tutmayı başarabiliriz.’ diyerek sözlerini noktaladı.

Plaket takdimi yapıldı

Özel bir sağlık kurumunun konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Sağlık yöneticileri Hasan Akıl ile Mehmet Akıl ve AKL Poliklinik Genel Müdürü İlhan Diktaş, "Sosyal sorumluluk ile toplumsal fayda amaçlayan bu anlamlı konferans programı için iletişim uzmanımız sayın Taner Akkuş’a teşekkür ediyoruz. Toplum olarak moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiği için de bu plaketi kendisine takdim ediyoruz" dedi.