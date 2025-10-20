Ecogreen Enerji Holding halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirketin yaptığı başvurular incelendikten sonra gelen onayla birlikte hisse satış fiyatı 10.40 lira olarak belirlendi. İşte ECOGR borsa kodu ile işlemEcogreen Enerji’nin talep toplama tarihleri.
Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ecogreen Enerji Holding'in halka arz olmasına karar verdi. İşte Ecogreen Enerji halka arz tarihi, fiyatı, lot sayısı ve halkla arzla ilgili notlar.
Ecogreen Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Ecogreen Enerji halka arz fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.
Ecogreen Enerji Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Ecogreen Enerji halka arz tarihi 22-23-24 Ekim olarak belirlendi.
Ecogreen Enerji (Borsa Kodu) Ne Olacak?
Ecogreen Enerji sembolü “ECOGR” olacak.
Ecogreen Enerji Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Ecogreen Enerji halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL.
Ecogreen Enerji Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Ecogreen Enerji halka açıklık oranı %20,37. Toplamda 110 milyon adet pay dağıtılacak.
Ecogreen Enerji Ne İş Yapar?
İzahnameye göre Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 2020 yılında kuruldu. Bağlı ortaklıkları daha önceki yıllarda faaliyete başlamış. Şirketin fiili faaliyet konusu enerji santralleri, biyokütle enerji santralleri, biyogaz enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi; satışı, organik ve organomineral gübre üretimi ve satışı; solar EPC ve proje geliştirme. Şirketin sitesine göre 30 güneş, 3 biyogaz (Bursa, Manisa ve Denizli’de kurulu) ve 2 biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali (Denizli'de kurulu) portföyüne sahip. Şirket sitesinde "Dokuz bölgede yenilenebilir enerji santrallerimizle yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üreterek 200 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor, her yıl 810 bin ton karbon salımını engelliyor ve 36,7 milyon ağacın nefes almasını sağlıyoruz" diyor.