Diyetisyen Çakaloğlu, uzun süre aç kalmanın vücudu enerji tasarruf moduna soktuğunu ve metabolizmayı yavaşlattığını vurguladı. Gün boyunca 3 ana öğün ve 2-3 sağlıklı ara öğün ile düzenli yemek yemenin metabolizmayı sürekli çalıştırdığını ifade etti.
Yüksek proteinli gıdalar sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık ve baklagiller gibi protein kaynaklarını her öğüne dahil etmek, metabolizmayı hızlandırarak vücudun kalori yakma kapasitesini artırır.
Metabolizma hızının artırılmasında suyun rolü büyüktür. Çakaloğlu, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için günde 2-3 litre su içilmesini öneriyor. Su tüketimi, metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
Kahve ve yeşil çayda bulunan kafein ve kateşinler, enerji seviyelerini yükseltir ve metabolizmayı geçici olarak hızlandırır. Ancak bu içeceklerden fazla tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Çakaloğlu, günde 2-3 fincanın yeterli olacağını belirtti.
Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Acı biber, vücudun ısısını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Çakaloğlu, baharatlı yiyeceklerin sınırlı miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor.
Sebzeler, tam tahıllar ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler, sindirim sisteminin daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur ve bu da kalori yakımını artırır. Lifli gıdalar ayrıca kan şekerini dengede tutarak aşırı yemek yemeyi engeller.
Zeytinyağı, ceviz, badem, keten tohumu ve somon gibi omega-3 yağ asitleri içeren sağlıklı yağlar, vücudun yağ yakımını destekler ve metabolizmanın dengeli çalışmasına katkı sağlar.
Yetersiz uyku, hormon dengesizliklerine yol açarak metabolizmayı yavaşlatabilir. Çakaloğlu, her gece yeterli süre uyumanın metabolizma hızını korumak için önemli olduğunu belirtti.
Metabolizmanızı hızlandırmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için bu basit alışkanlıkları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyerek enerji seviyenizi artırabilir, daha sağlıklı bir beden ve zihin için adım atabilirsiniz.