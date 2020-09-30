3'üncü Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde; 24 Kısa Film yarışacak finalist oldu, finalist film eser sahipleri festival kapsamında Siirt’te ağırlanacak. Bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" finalistleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.

Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

24 kısa film seçildi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA, Lineer, Kareli Defter, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği ve HT Yapım’ın destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçildi.

Beş gün sürecek

Finale kalan finalist eser sahipleri festivalin konukları olurken ve finalist filmlerin gösterimleri yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları "3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali", ödül töreni ile sona erecek.

Finaliste kalan filmler

Âşık Feymânî - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Özgenur GÜLERCE

TÜRKİYE

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At - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Mohsen Din MOHAMMAD

İRAN

Annem Olur Musun - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Faik KAPLAN

TÜRKİYE

Barê Giran (Ağır Yük) - DRAM

Filmin Yönetmeni: Yılmaz ÖZDİL

TÜRKİYE

Bir Nefes Mutluluk - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Selçuk ATAMAN

TÜRKİYE

Bu da mı Gol Değil? - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Feyzi BARAN & Kamil KAHRAMAN

TÜRKİYE

Büyülü Fener Bekçileri - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Bahadır KAPIR & Ferhat ZENGİN

TÜRKİYE

Hello Afrika - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Hasan SERİN

TÜRKİYE

Huşbe! (Sus!) - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Nursel DOĞAN

TÜRKİYE

İnsan Sanır - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Ercan Selim ÖNGÖZ

TÜRKİYE

Le Périple d’Abélla (Abella'nın Yolculuğu) - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Enis MANAZ

TÜRKİYE

Man Anja Bodam (Oradaydım) - DENEYSEL

REKLAM

Filmin Yönetmeni: Ali ZİYAEİYAN

İRAN

Meryem Ana - KURMACA

Filmin Yönetmeni: Mustafa GÜRBÜZ

TÜRKİYE

Middle point (Orta Nokta) - DRAM

Filmin Yönetmeni: Yılmaz ÇİNTAN

TÜRKİYE

Oyuncakçı “Saklı Yadigarlar” - BELGESEL & ANİMASYON

Filmin Yönetmeni: Yağmur KARTAL

TÜRKİYE

Pens Against Bullets (Mermi Karşı Kalemler) - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Ahmed ABOULFOTOUH

MISIR

Ronaldo - DRAM

Filmin Yönetmeni: Raşit ALGÜL

TÜRKİYE

Salmandan (Yaşlılar) - DRAM

Filmin Yönetmeni: Parisa Sedaei-Azar & Ramin FARZANEH

İRAN

Simurg: Bir Zümrüd-Ü Anka Kuşu - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Hacı ELMAS & Yavuz Selim TAŞÇIOĞLU

TÜRKİYE

Son - ANİMASYON

Filmin Yönetmeni: Orhan Umut GÖKÇEK

TÜRKİYE

Şeker Gıda - KURMACA & KARA KOMEDİ

Filmin Yönetmeni: Ferman NARİN

TÜRKİYE

Teşekkürler Süpermen - KURMACA

REKLAM

Filmin Yönetmeni: Ozan SERTDEMİR

TÜRKİYE

The Verge - FANTASTİK - GERİLİM

Filmin Yönetmeni: Yetkin OMAÇ

TÜRKİYE

Тогуздан кийин эгиз (Dokuzdan Sonra İkiz) - BELGESEL

Filmin Yönetmeni: Lunara CEENBEKOVA

KIRGIZİSTAN

Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca olarak Jüri Özel Ödülü ve Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de yer alacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye http://www.siirtkisafilmfestiv... adresinden ulaşılabilir.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Şükrü Avşar (Yapımcı – Jüri Başkanı)

Şaban Kızıldağ (Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi)

Sadullah Şentürk (Yönetmen)

Nursel Köse (Oyunu)

Orhan Güner (Oyuncu)

Nasuhi Güngör (Yazar)

Eyüp Boz (Görüntü Yönetmeni)

Selin Tunç (Senarist)

Cevriye Demir (Yönetmen)

Burhan Gün (Avukat)

Nagihan Çakar Bikiç (Akademisyen)