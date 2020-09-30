3'üncü Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde; 24 Kısa Film yarışacak finalist oldu, finalist film eser sahipleri festival kapsamında Siirt’te ağırlanacak. Bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" finalistleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.
- Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.
24 kısa film seçildi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA, Lineer, Kareli Defter, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği ve HT Yapım’ın destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçildi.
Beş gün sürecek
Finale kalan finalist eser sahipleri festivalin konukları olurken ve finalist filmlerin gösterimleri yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları "3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali", ödül töreni ile sona erecek.
Finaliste kalan filmler
Âşık Feymânî - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Özgenur GÜLERCE
TÜRKİYE
At - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Mohsen Din MOHAMMAD
İRAN
Annem Olur Musun - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Faik KAPLAN
TÜRKİYE
Barê Giran (Ağır Yük) - DRAM
Filmin Yönetmeni: Yılmaz ÖZDİL
TÜRKİYE
Bir Nefes Mutluluk - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Selçuk ATAMAN
TÜRKİYE
Bu da mı Gol Değil? - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Feyzi BARAN & Kamil KAHRAMAN
TÜRKİYE
Büyülü Fener Bekçileri - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Bahadır KAPIR & Ferhat ZENGİN
TÜRKİYE
Hello Afrika - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Hasan SERİN
TÜRKİYE
Huşbe! (Sus!) - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Nursel DOĞAN
TÜRKİYE
İnsan Sanır - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Ercan Selim ÖNGÖZ
TÜRKİYE
Le Périple d’Abélla (Abella'nın Yolculuğu) - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Enis MANAZ
TÜRKİYE
Man Anja Bodam (Oradaydım) - DENEYSEL
Filmin Yönetmeni: Ali ZİYAEİYAN
İRAN
Meryem Ana - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Mustafa GÜRBÜZ
TÜRKİYE
Middle point (Orta Nokta) - DRAM
Filmin Yönetmeni: Yılmaz ÇİNTAN
TÜRKİYE
Oyuncakçı “Saklı Yadigarlar” - BELGESEL & ANİMASYON
Filmin Yönetmeni: Yağmur KARTAL
TÜRKİYE
Pens Against Bullets (Mermi Karşı Kalemler) - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Ahmed ABOULFOTOUH
MISIR
Ronaldo - DRAM
Filmin Yönetmeni: Raşit ALGÜL
TÜRKİYE
Salmandan (Yaşlılar) - DRAM
Filmin Yönetmeni: Parisa Sedaei-Azar & Ramin FARZANEH
İRAN
Simurg: Bir Zümrüd-Ü Anka Kuşu - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Hacı ELMAS & Yavuz Selim TAŞÇIOĞLU
TÜRKİYE
Son - ANİMASYON
Filmin Yönetmeni: Orhan Umut GÖKÇEK
TÜRKİYE
Şeker Gıda - KURMACA & KARA KOMEDİ
Filmin Yönetmeni: Ferman NARİN
TÜRKİYE
Teşekkürler Süpermen - KURMACA
Filmin Yönetmeni: Ozan SERTDEMİR
TÜRKİYE
The Verge - FANTASTİK - GERİLİM
Filmin Yönetmeni: Yetkin OMAÇ
TÜRKİYE
Тогуздан кийин эгиз (Dokuzdan Sonra İkiz) - BELGESEL
Filmin Yönetmeni: Lunara CEENBEKOVA
KIRGIZİSTAN
Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca olarak Jüri Özel Ödülü ve Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de yer alacak.
Festivalle ilgili detaylı bilgiye http://www.siirtkisafilmfestiv... adresinden ulaşılabilir.
FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Şükrü Avşar (Yapımcı – Jüri Başkanı)
Şaban Kızıldağ (Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi)
Sadullah Şentürk (Yönetmen)
Nursel Köse (Oyunu)
Orhan Güner (Oyuncu)
Nasuhi Güngör (Yazar)
Eyüp Boz (Görüntü Yönetmeni)
Selin Tunç (Senarist)
Cevriye Demir (Yönetmen)
Burhan Gün (Avukat)
Nagihan Çakar Bikiç (Akademisyen)