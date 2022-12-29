70’li yılların sadece müziği iyiydi: Itri konseri bakanlık kapattırdı

Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi Türkiye’nin 1970-1980 yıllarını ele alan “Zor Yıllar” sergisiyle önemli bir hafızayı dikkate sundu. Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği’nin düzenlediği sergi, dönemin siyasi, toplumsal ve kültürel olaylarını ve olgularını ele alarak yaşı yetenlere hafızayı tazeleme, gençlere ise öğrenme imkanı veriyor. Serginin küratörü Eyüp Gökhan Özekin, “Eski Türkiye nasıl bir şeymiş göstermek istedik” diyerek anlatıyor sergiyi. Açılışını önceki gün İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı sergide, dönemin gazeteleri, eşyaları, pullar, 1970’lere ışık tutan kitaplar, sinema afişleri, futbol kulüplerinin fotoğrafları yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK KÜLTÜR BAKANI

Sergide 70’lerin kültür ve sanatına da ayrılmış bir bölüm var. Eski fotoğraf makineleri, plaklar, sinema afişlerinin yanı sıra, “Ankara Sineması” bölümünde beş dakikalık yetmişleri anlatan kısa film de izlenebiliyor. Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman bölümündeki gazete kupürleri ise çok şey anlatıyor.

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Talat Sait Halman

1971’de kurulan bakanlıkta, Galata Mevlevihanesi’nin sema gösterileri için yeniden açılması kararına imza atan Halman, sadece beş ay bakanlık yapabilmiş. Bestekar Buhurizade Mustafa Itri’nin 259’uncu ölüm yılı nedeniyle düzenlenen konser için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nun tahsis edilmesini onaylayan Halman’ın linç edildiğini söyleyen Özekin, “Itri konseri Atatürk Türkiye’sine ters, Osmanlı’yı çağrıştırıyor diye adamı ihanetle suçlamışlar. O yıl kurulan Kültür Bakanlığı, bu olaydan sonra kaldırılıyor. Bütün bunları gazete kupürlerinden görebiliyoruz” diyor.

YETMİŞLERİN MÜZİKLERİ ÇOK İYİ

Zor Yıllar sergisi, adı üstünde gerçekten de Türkiye’nin en zorlu yıllarını ele alıyor. Sergiyi gezerken fonda yetmişlerin müziği çalıyor. Özekin, “Yetmişlerin günümüzden iyi olan hiçbir tarafı yok mu diye soracak olursanız, bence müzikleri çok iyiydi. Ama onun dışında hiçbir konu bugünden iyi değil” diyerek 70’lere tuttuğu projeksiyonu yorumluyor.

En fazla ürün zamanın gazetelerinin orijinal nüshaları. Hem çerçeveletilip duvara asılmış hem de beş gazetenin dev ciltleri masaya konularak meraklısına istediği tarihi okuması için imkan sağlanmış. Sadece gazete ve fotoğraf yok elbette, “Pazar Yeri” bölümünde o zamanki tartı aletleri, tornet ve küfeler, “Elektrik Sorunu” bölümünde gaz lambaları, kömürlü ütüler gibi malzemeler de var.

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Yetmişler Türkiye’sine göz atmak isteyenler için sergi, 20 Ocak 2023 tarihine kadar gezilebiliyor.

Eyüp Gökhan Özekin

DÖNEMİN TANIKLARI ÇOK ETKİLENDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle açılan serginin malzemeleri için Özekin’in babasının ve Metin Turhan’ın arşivinin yanı sıra bit pazarından da faydalanılmış. Anadolu Ajansı fotoğraf, TRT ise video materyalleriyle katkı sunmuş. Sergide bulunan Murat 124 ve Anadol arabaları ise araba koleksiyonerlerinden alınarak sergiye yerleştirilmiş. Bütün bu malzemeleri toparlamanın 5-6 aylarını aldığını belirten Özekin, sergiyi gezenlerle ilgili ise şunları söylüyor: “O dönemleri yaşayıp da sergiyi gezenler, çok etkilendi. Beni tutup tutup, ‘şu an neler hissettiğimi bilemezsin’ dediler. Gençler bu sergiden birçok şey öğrenecek ama o dönemin tanıkları bizden farklı duygulara girdiler.”

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