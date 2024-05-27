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8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buluyor: Yılın yayınevi ödülünü Ketebe göğüsledi

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen '8. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buluyor. Sanat ve basılı dergileriyle Türkiye'nin büyük yayın organlarından biri olan Ketebe, yılın yayınevi ödülüne layık görüldü. 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek.

Zeynep Karçığa
14:24 - 27/05/2024 Monday
Güncelleme: 14:26 - 27/05/2024 Monday
Yeni Şafak
8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.
8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, titiz bir çalışmayla bu yıl ödüle layık görülen medya kuruluşları, medya temsilcileri ve gazeteci yazarlar çok değerli jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi açıklamasını yaptı.


Sinan Burhan medya alanında Türkiye'nin tamamını temsil eden bir çalışma ile ödüllerin belirlendiğini söyledi.

Yılın yayınevi ödülünü Ketebe göğüsledi


Sanat ve basılı dergileriyle Türkiye'nin büyük yayın organlarından biri olan Ketebe, yılın yayınevi ödülüne layık görüldü.


Albayrak Medya Grubunda yer alan ve 2018 Mart ayında yayın hayatına başlayan Ketebe, romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpazede okuyucularıyla buluşuyor



'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek'

Burhan, ''Basın kuruluşları ve basın mensuplarının ödüllendirilmesinin önemine değinen Burhan, çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi 5 Haziran’da gerçekleştireceğiz dedi. Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile, radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan, ”İnşallah törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek” dedi.


8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.


#Anadolu Medya Ödülleri
#Ketebe
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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