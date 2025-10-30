Acillere yılda 170 milyon başvuru

Türkiye Acil Tıp Vakfı’nın ev sahipliğinde 5’nci Uluslararası Acil Tıp Kongresi “Acil Tıpta 5 Yıllık Bir Miras, Geleceğe Bir Vizyon” temasıyla toplandı. 1213 acil tıp uzmanının katıldığı kongrede, acil tıbbın teknoloji ve yapay zekâ odaklı geleceği masaya yatırıldı. Kongrenin açılışında konuşan Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, acil tıbbın gelişimini destekleyen eğitim, araştırma ve toplumsal farkındalık çalışmalarını anlattı.





KLİNİK DENEYİM 30 ÜLKEYE EŞ DEĞER

Türkiye genelinde 3 bin 983 acil tıp uzmanı, bin 800 asistan, 131 profesör ve 196 doçentin görev yaptığını belirten Çolak, “Acil tıp uzmanlarından 195’i özel hastanelerde, 350’si üniversite kadrolarında ve 3 bin 438’i Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev alıyor. Acil tıp klinikleri, sağlık sisteminin en yoğun çalışan birimleri arasında yer alıyor. Türkiye, acil tıp eğitimi ve klinik deneyimi açısından 30’dan fazla ülkeyle eş değer düzeyde. Vaka çeşitliliği, hasta yoğunluğu ve saha erişimi bakımından ise birçok ülkenin önünde” şeklinde konuştu.





YÜK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE

Türkiye’de acil tıp kliniklerinin eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere üniversite hastanelerinde de yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini anlatan Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çalık, devlet hastaneleri ve sınırlı sayıda özel hastanede de acil sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Ülke genelinde yıllık acil servis başvuru sayısının yaklaşık 170 milyon kişi olduğuna dikkat çeken Çalık, bu başvuruların yaklaşık yüzde 70’inin eğitim ve araştırma hastanelerinde karşılandığına dikkat çekti. Çalık, “Bu rakamlar, Türkiye’nin acil sağlık hizmetlerinde yüksek erişim oranına sahip olduğunu ve acil tıp kliniklerinin sağlık sisteminin en yoğun çalışan birimleri arasında yer aldığını gösteriyor” değerlendirmesi yaptı.





YAPAY ZEKA KAÇINILMAZ

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mücahit Kapçı, “Acil servislerde artan hasta sayısına paralel olarak, yapay zekâ destekli klinik karar sistemlerinin entegre edilmesi kaçınılmaz hale geldi. Bu yılki kongrede yapay zekâ, otomasyon ve yeni tanı teknolojilerinin acil tıp pratiğine kazandırılmasına yönelik oturumlar düzenledik. Kritik hasta yönetimi, afet hazırlığı ve kriz koordinasyonu bu yılın ana başlıklarını oluşturuyor” dedi.





PİLOT HASTANELERDE UYGULAMA HEDEFİ

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek ise acil tıp hizmetlerini hızlandırmak ve etkinleştirmek için yapay zekâ destekli karar sistemleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Altınbilek, “Hasta triyajında risk skorlaması yapan akıllı algoritmalar, BT ve röntgen verilerini analiz eden erken tanı modülleri, hasta yoğunluğu ve kaynak yönetimini optimize eden otomasyon sistemleri geliştiriyoruz. Bu projelerin amacı, kritik hastaları erken tanımlayıp hayati riskleri otomatik tespit etmek. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sistemleri pilot hastanelerde devreye alarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.





KIZILAY İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Türkiye Acil Tıp Vakfı ile Türk Kızılayı arasında imzalanan iş birliği protokolü imzalandığını anlatan Prof. Dr. Çolak, “Söz konusu iş birliği afet ve kriz durumlarında koordinasyonun güçlendirilmesi, acil müdahale kapasitesinin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirildi. Bu iş birliği kapsamında; afet hazırlığı, saha eğitimi, ilk yardım ve gönüllü yönetimi alanlarında ortak projelerin yürütülmesi planlanıyor. Protokol, her iki kurumun da insani yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri alanındaki deneyimlerini birleştirerek toplumun afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor” diye konuştu.



