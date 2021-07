Allah’tan başkasından medet ummak imanı zedeler

'Kara' her sabah iş yerine gelen sahibini kucaklayarak karşılıyor

Konya'da sokaktan alınan ve 3 yıldır iş yerinde beslenen 'Kara' adlı kedi, aracının sesinden tanıdığı sahibini her sabah iş yerinin önünde karşılayarak sarılıyor. Her sabah tekrarlanan sevgi dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Konya'nın Karatay ilçesinde hurdacılık ile uğraşan Mehmet Çetin, 11 yıldır şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan kedi ve köpekleri beslemeye başladı. Çevrede bulunan 50 kedi ile birlikte son 3 yıldır da sokakta bulduğu ve 'Kara' ismini verdiği kediyi besleyen Mehmet Çetin, kediyle sıcak bir ilişki kurdu.



Sahibinin iş yerinde beslemeye başladığı kedi, her sabah iş yerine yaklaşan sahibini aracından tanıyarak karşılamaya başladı. Aracından inmesini bekleyerek sahibinin yanına giden kedi, sahibine sarılarak adeta kucaklıyor. Her sabah tekrarlanan sevgi dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sahibinin iş yerinin önüne yaklaştığını anlayan kedinin sahibinin yanına giderek birbirlerine sarılmaları ve sahibinin kediyi sevdikten sonra iş yerine girmesi yer alıyor.