Anadolu sanat yolu

Bundan beş yıl önce ilk kez İstanbul’da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali Anadolu’yu sanatçılarla bir uçtan bir uca bir kez daha dolaşıyor. Önümüzdeki yıllarda ise yeni şehirlerin de katılmasıyla festivalin rotası daha da uzayacak. Bu yıl 16 şehirde yapılan festivalin 2028 yılında 35 şehre yayılması hedefleniyor. Nisan ayında Adana’da Portakal Çiçeği Festivali’yle yola çıkan festivalin amacı özgün kültürel ve sanatsal değerlerimizi, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlayarak şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmak. ‘Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm’ vizyonuyla hareket eden Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali. Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime farklı seçenekler sunuyor. Başladığı günden beri her yaş ve kesimden vatandaşın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlamalarını hedefliyor. Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinliklerin yer aldığı festival beş yılda Anadolu halkından tam not almayı başardı.