Anadolu sanat yolu

Bundan beş yıl önce ilk kez İstanbul’da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali Anadolu’yu sanatçılarla bir uçtan bir uca bir kez daha dolaşıyor. Önümüzdeki yıllarda ise yeni şehirlerin de katılmasıyla festivalin rotası daha da uzayacak. Bu yıl 16 şehirde yapılan festivalin 2028 yılında 35 şehre yayılması hedefleniyor. Nisan ayında Adana’da Portakal Çiçeği Festivali’yle yola çıkan festivalin amacı özgün kültürel ve sanatsal değerlerimizi, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlayarak şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmak. ‘Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm’ vizyonuyla hareket eden Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali. Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime farklı seçenekler sunuyor. Başladığı günden beri her yaş ve kesimden vatandaşın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlamalarını hedefliyor. Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinliklerin yer aldığı festival beş yılda Anadolu halkından tam not almayı başardı.

Her yıl beş şehir

Geçtiğimiz hafta biz de Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı olan Erzurum’daydık. Şehrin Çifte Minareli ile Yakutiye medreselerinde açılan sergilerin yanında farklı noktalarda etkinlikler, konserler bir hafta boyu devam ediyor. 25 Ağustos’ta son bulacak olan festivalin Erzurum’dan sonraki durağı Çanakkale. Sırasıyla Antep, Ankara, Konya ve İstanbul’a uzanacak. 10 Kasım’da ise Antalya’da sezonu kapatacak. Kültür Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan Erzurum’daki festivalde yaptığı konuşmada artık bir marka olan Kültür Yolu Festivallerinin Dünya Festivaller Birliği’ne üye olduğunu duyurdu. Geçen yıl 100 gün süren bir festival programıyla dikkat çeken Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 8 aya yayılmış durumda. İstanbul’dan yola çıkan ve beş yıl içinde her yıl yeni şehirlerin katılmasıyla 16 şehirde devam eden Kültür Yolu Festivali’nin direktörlüğünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi yürütüyor. Festivallerden hem sanatçıların hem de şehir halkının büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Terzi, festivale davet ettikleri sanatçıların arasına her yıl yeni isimlerin eklendiğini belirtirken farklı illerden milletvekillerin, belediye başkanlarının ve esnafın da kendi şehirlerinin de festival programına dahil edilmesi için kapılarını çaldıklarını ifade ediyor. Bu ilginin en güzel örneğini ise Erzurum’da gördük. Erzurum geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle festivale eklenen şehirler arasına girmiş.

Oltu Taşı ve ehram sergisi

Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir Kültür Yolu Festivallerinin ardından 17-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Erzurum Kültür Yolu Festival’de hem yerel hem de ulusal ve uluslararası sanatçıların işleri görücüye çıktı. Erzurum’da kadınların dokuyup giyindiği koyun yününden hazırlanan ehram çeşitlerinden yapılmış giysiler kadar Oltu Taşı’nın işlenip takıya dönüştüğü sergiler görülmeye değerdi. Yine festival çerçevesinde aşıklar kahvesinde yapılan atışmalarla somut olmayan kültür mirasları da yeniden hafızalarda yer aldı. Zaten bu festivalin de amacı somut ve somut olmayan kültürel mirası herkesle buluşturmak diğer yandan da şehirlerimizi marka şehirler haline getirerek bir kültür ve turizm atılımı sağlamak. Düzenlenen etkinlikler ve tanıtımlarla şehrin tarihimizdeki, ekonomimizdeki, kültür ve sanat hayatındaki önemine dikkat çekmek. Öte yandan gençlerin, çocukların ve özellikle de dezavantajlı vatandaşların etkinliklere katılımını sağlamak.

Hedef 40 bin sanatçı

Peki bu yıl beş yaşına basan bu festivalin karnesi nasıl? Gelin birlikte göz atalım:

Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 16 şehri kapsıyor ve her şehirde 9 gün devam ediyor. Yani yılın 114 gününde Anadolu’da festival var diyebiliriz.

Bu yıl yedi bölgede devam eden festival aynı zamanda ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. İlk yıl festivalde yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalde mekân sayısı 2023 yılı itibariyle 500’ün üzerine çıktı. Bu yıl ise yeni eklenen 5 şehirle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısının 600’ün üzerine çıkması hedefleniyor. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivale her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçılar ve sanat kurumları dâhil oldu. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılan sanatçı sayısı 34 bine ulaştı. Bu yılki hedef ise 40 bin sanatçı. Ayrıca 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı 380’i aşmıştı. 2023 yılında 11 festivalde düzenlenen etkinlik sayısı 5 binin üzerindeyken bu yıl etkinlik sayısı 6 binin üzerine çıkıyor.

Yolu açık olsun!

Adana’da başladı Antalya’da sona erecek

Türkiye Kültür Yolu Festivalini 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana‘da Portakal Çiçeği Karnavalı’nı da kapsayan Adana Kültür Yolu Festivali ile başladı. Sonra sırasıyla; 25 Mayıs-2 Haziran arası Şanlıurfa, 1-9 Haziran arası Bursa, 8-16 Haziran arası Samsun, 22-30 Haziran arası Trabzon, 29 Haziran – 7 Temmuz arası Van, 3-11 Ağustos arası Nevşehir ve ardından Erzurum’a geldi. Festival 31 Ağustos – 8 Eylül arası Çanakkale ile devam edecek. 14-22 Eylül tarihleri arasında ise Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini de (GastroAntep) çatısı altında bulunduran Türkiye Kültür Yolu Festivali Gaziantep’i gerçekleşecek. 21 Eylül’de hem festivalin Ankara ayağını hem de festival takvimine dahil olan Konya Mistik Müzik Festivali başlayacak. Her ikisi de 29 Eylül’de sona erecek. 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da, 12-20 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır, 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İzmir ile devam edip 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalya’da sona erecek. Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir Kültür Yolu Festivallerinin ardından 17 Ağustos’ta başlayan Erzurum Kültür Yolu Festivali ise bugün rekor katılımla bitiyor.

ADANA’DA 40 FARKLI NOKTADA BİNE YAKIN SANATÇI KATILDI

Adana tarımıyla, gastronomisi ile coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan bir şehrimiz. Adana’da 19 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi. Yaklaşık 40 farklı noktada 500’den fazla etkinlik planlandı. 1000’e yakın sanatçı festivalde görev aldı.

ŞANLIURFA’DA 19 LEZZET DURAĞI VE 300’DEN FAZLA ETKİNLİK

Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Şanlıurfa’mızda festival 25 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 2 Haziran Pazar gününe kadar devam etti. Festival kapsamında konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle halkı buluştu. Yaklaşık 40 farklı noktada 300’den fazla etkinlik planlandı. 1000’e yakın sanatçı festivalde görev aldı. Şanlı Urfa tarımıyla, gastronomisi ile coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan bir şehrimiz. Şanlıurfa’da 19 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.

BURSA’DA 50 NOKTADA 500 CİVARI ETKİNLİK YAPILDI

Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Bursa’da festival 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazar günü sona erdi. Festival kapsamında konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler Bursalılarla buluştu. 50’ye yakın farklı noktada 500 civarı etkinlik planlandı. Festivalde 1000’e yakın sanatçı görev aldı. Bursa’da 12 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.

SAMSUN BU YIL İLK KEZ FESTİVALE DAHİL EDİLDİ İLGİ BÜYÜKTÜ

Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Samsun’da festival 8 Haziran Cumartesi günü başlayıp 16 Haziran Pazar günü sona erdi. Festival kapsamında konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler Samsunlularla buluştu. 30’dan fazla noktada 500 civarı etkinlik planlandı. Festivalde 1000’e yakın sanatçı görev aldı. Samsun’da 15 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.

TRABZON’DA ASIRLIK TATLAR HİKAYELERİYLE ÖNE ÇIKTI

Geçen yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Trabzon’da festival bu yıl ikinci kez düzenlendi. Festival 22 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 gün sürdü. 30 Haziran Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler sanatseverlerle buluştu. Bu yıl 40’tan fazla noktada 500 civarı planlanan etkinlikte 1000’e yakın sanatçı görev aldı. Trabzon’da 14 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi. Belli kriterlerle belirlenen bu noktalarda asırlara dayanan lezzetleri, hikayesiyle, malzemesiyle ziyaretçiler deneyimleme imkanına sahip oldu.

VAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ARTIK ROTADA YERİNİ ALDI

Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van’da festival 29 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 gün sürdü. 7 Temmuz Pazar gününe kadar devam eden Festival kapsamında konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler Vanlılarla buluştu. Festival kapsamında 30’dan fazla noktada 500 civarı etkinlik planlandı. Festivalde 1000’e yakın sanatçı sanatseverlerin karşısına çıktı. Van’da 11 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.

NEVŞEHİR’İN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Nevşehir’de festival, 3 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 9 gün sürdü. 11 Ağustos Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler Nevşehirlilerle buluştu. Festival kapsamında 40’a yakın noktada 500 civarı etkinlik planladı. Festivalimizde 1000’e yakın sanatçı sanatseverlerin karşısına çıktı. Festivale ev sahipliği yapan etkinlik merkezlerinin yanı sıra Nevşehir’in tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ve doğal güzelliklerini de bu vesileyle daha da görünür kılınıyor. Düzenlenen etkinlikler ve tanıtımlarla Nevşehir’in tarihteki, ekonomideki, turizmdeki, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunmaktadır. Nevşehir’de 11 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.

ERZURUM'DA HER YAŞA HİTAP EDEN ETKİNLİK VARDI

Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Erzurum’da festival, 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 9 gün sürdü. 25 Ağustos Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler Erzurumlu sanatseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında 50’ye yakın noktada 500 civarı etkinlik planlandı. Festivalde 1000’e yakın sanatçı sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Erzurum’da 12 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.







