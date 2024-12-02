Anadolu’nun kadim şehri: Kayseri

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik ederken, her dönemde önemini korumayı başardı. Her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biri olan Kayseri’de Kalkolotik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesi görevi görüyor. 1067’de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşarken, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi oldu.





EN HIZLI GELİŞEN ŞEHİRLER ARASINDA

Bugüne kadar Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük eden şehir, günümüzde ise; ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor. Kayseri ili, elverişli ulaşım ve enerji olanaklarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile önde gelen iller arasında yer alma özelliği taşıyor. Kayseri ilinin gelişmesindeki başlıca faktörler arasında ticaret ve zanaatta şehrin geçmişten günümüze önemli bir kültürel birikime sahip olması önemli pay sahibi konumda bulunuyor.





ÜRETİM POTANSİYELİYLE HER ZAMAN ÖNE ÇIKTI

Uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirleri arasında bulunan Kayseri, imalat gücünü düzenli olarak artırıyor. Sanayi yapısı ile tarım ve hayvancılık potansiyeli Kayseri’deki mevcut ticari hayatın gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Kayseri’nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliği dış ticareti de geliştiren en önemli etken olarak gösterilebilir. Geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren şehir, girişimci ruhu bünyesinde barındıran şehirler arasında sayılıyor. Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da önemli potansiyele sahip. Şehirde 671 bin hektar arazi tarımda kullanılıyor. Bu miktar şehir topraklarının yüzde 40’ına tekabül ediyor.





EŞİ BENZERİ OLMAYAN DOĞAL GÜZELLİKLER

Türkiye’nin merkezinde 6 bin yıllık köklü geçmişi ile yer alan Kayseri, en eski yerleşim yerlerinden biri. İpek Yolu üzerinde bulunduğu için tarih boyunca sanayi ve ticaret adına önemli bir şehir olan Kayseri, hala bu özelliğini sürdürüyor. Selçuklu medeniyetinin ve mimarisinin en özgün eserlerini barındıran, Erciyes ile kış turizmine imkan sağlayan, Soğanlı ve Erdemli vadileri ile Ürgüp ve Göreme kadar görsel ve tarihi zenginlikler ile Kapuzbaşı şelaleri ve yedi göller ile yurdun en güzel doğal güzelliklerine sahip olan Kayseri, Türkiye’de yaz turizmi hariç her turizm dalında ciddi potansiyeli bünyesinde barındıyor.







