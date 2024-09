Araçlar ve Kullanıcıları

Hâlihazırda Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Bir felsefe metni okuyabilme düzeyine erişme çabam var. Şunu şahsi denemelerim üzerinden söyleyebilirim ki Avrupa dilleri arasında yapay zekâ destekli dil araçları muhteşem kolaylıklar, imkânlar sağlıyor. Bir dili derin oylumlarıyla, nüanslarıyla bilen biri için tarihin hiçbir döneminde olmayan bir imkân sunuyorlar. Hani derler ya “Life is not long enough to learn German” (Hayat Almanca öğrenecek kadar uzun değil) diye, artık rahatlıkla “German is no longer hard enough for a determined person” (Almanca, kararlı bir kimse için artık hiç de zor değil) diyebiliriz.