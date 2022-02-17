Hayat Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı Rumelinin sesiydi
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Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı: Rumeli'nin sesiydi

Zeytinburnu’ndan son yolculuğuna uğurlanan Arif Şentürk (81) Rumeli türküleri denilince akla gelen ilk isimdi. Ünlü sanatçı, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği türkülerle hafızalara kazındı.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı: Rumelinin sesiydi
Arif Şentürk

Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk’ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı’na defnedildi.

Rumeli türküleri denilince akla gelen ilk isim olan Arif Şentürk, Rumeli-Türk yaşantısının özeti gibiydi. 1941’de Makedonya’nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında Türkiye’ye geldi. 15 yaşında en kolay yapabileceği berber çıraklığına başlayan sanatçı, birkaç sene sonra Zeytinburnu’nda berber dükkanı açmaya kadar işini sürdürdü. “Bütün gün radyo açıktı zaten, hem mesleğimi yapıyor hem de müşterilere türküler söylerdim” diye anlatırdı o günleri.

Rumeli türkülerini kültürümüze kazandıran Arif nŞentürk, 81 yaşında vefat etti. Dün ikindi namazını nmüteakip Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii’nden nkaldırılan naaşı, Yedikule Mezarlığı’na defnedildi.
Rumeli türkülerini kültürümüze kazandıran Arif nŞentürk, 81 yaşında vefat etti. Dün ikindi namazını nmüteakip Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii’nden nkaldırılan naaşı, Yedikule Mezarlığı’na defnedildi.

Deryalar türküsü öksüz kaldı

1975 yılında İstanbul Radyosu’nda “Amatör Sesler Yarışması”na katılan sanatçının kaderi burada kazandığı başarıyla değişti. Yarışma jürisinde bulunun Nida Tüfekçi, kendisinden Rumeli türküsü okumasını isteyince, “Vardar Ovası”yla sesini duyurdu. İkinci kez çağrıldığında, bu sefer o meşhur iki aşığın ağıtı olan “Deryalar” türküsünü okudu. Türkü çok sevildi, günde beş kez TRT radyoda bu şarkının çalındığı günler oldu.

Bir Rumeli Delikanlısı

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkartan ArifŞentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı. Sanatçının müzikseverlerin beğenisine sunduğu albümler arasında “Rumeli Türküleri”, “Deryalar”, “Kına Havası”, “Mendilimin Yeşili” ve “Yemen” yer alıyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin hazırladığı ‘Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı” kitabı Şentürk’ün hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlatıyor.

Geride hoş bir sada bıraktı

  • Başsağlığı mesajları: Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.” Mehmet Nuri Ersoy: “Aman Bre Deryalar türküsünü dinlerken artık gönül sızımız daha da ağırlaşacak.” Osman Nuri Kabaktepe: “Örnek karakteri, sanatı, insanlığı ile geride hoş bir sada bıraktı.” Mustafa Şentop: “Sevilen Rumeli türkülerini kültür zenginliğimize kazandıran usta sanatçı Arif Şentürk’ün vefâtı sebebiyle eşi Müge Hanım’ı arayarak, üzüntümü ve taziyelerimi ilettim”, Muharrem İnce: “Ne zaman ‘Aman bre deryalar’ diyen sesini duysak köy evimize bir mutluluk yayılırdı.”
Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Rumeli Türküleriyle tanınan ve sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
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Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak, “Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır” ifadelerini kullanmıştı.
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Yoğun bakımda tedaviye alınan Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
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ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?<br><br>1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.
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Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.
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Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
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Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti
Geride kalan gün yoğun bakıma kaldırılan Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında hayata veda etti. Şentürk; Deryalar, Ramizem ve Debreli Hasan gibi türkülere imzasını atmıştı.

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