Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı: Rumeli'nin sesiydi

Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk’ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı’na defnedildi.

Rumeli türküleri denilince akla gelen ilk isim olan Arif Şentürk, Rumeli-Türk yaşantısının özeti gibiydi. 1941’de Makedonya’nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında Türkiye’ye geldi. 15 yaşında en kolay yapabileceği berber çıraklığına başlayan sanatçı, birkaç sene sonra Zeytinburnu’nda berber dükkanı açmaya kadar işini sürdürdü. “Bütün gün radyo açıktı zaten, hem mesleğimi yapıyor hem de müşterilere türküler söylerdim” diye anlatırdı o günleri.

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Rumeli türkülerini kültürümüze kazandıran Arif nŞentürk, 81 yaşında vefat etti. Dün ikindi namazını nmüteakip Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii’nden nkaldırılan naaşı, Yedikule Mezarlığı’na defnedildi.

Deryalar türküsü öksüz kaldı

1975 yılında İstanbul Radyosu’nda “Amatör Sesler Yarışması”na katılan sanatçının kaderi burada kazandığı başarıyla değişti. Yarışma jürisinde bulunun Nida Tüfekçi, kendisinden Rumeli türküsü okumasını isteyince, “Vardar Ovası”yla sesini duyurdu. İkinci kez çağrıldığında, bu sefer o meşhur iki aşığın ağıtı olan “Deryalar” türküsünü okudu. Türkü çok sevildi, günde beş kez TRT radyoda bu şarkının çalındığı günler oldu.

Bir Rumeli Delikanlısı

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkartan ArifŞentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı. Sanatçının müzikseverlerin beğenisine sunduğu albümler arasında “Rumeli Türküleri”, “Deryalar”, “Kına Havası”, “Mendilimin Yeşili” ve “Yemen” yer alıyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin hazırladığı ‘Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı” kitabı Şentürk’ün hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlatıyor.

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Geride hoş bir sada bıraktı

Başsağlığı mesajları: Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.” Mehmet Nuri Ersoy: “Aman Bre Deryalar türküsünü dinlerken artık gönül sızımız daha da ağırlaşacak.” Osman Nuri Kabaktepe: “Örnek karakteri, sanatı, insanlığı ile geride hoş bir sada bıraktı.” Mustafa Şentop: “Sevilen Rumeli türkülerini kültür zenginliğimize kazandıran usta sanatçı Arif Şentürk’ün vefâtı sebebiyle eşi Müge Hanım’ı arayarak, üzüntümü ve taziyelerimi ilettim”, Muharrem İnce: “Ne zaman ‘Aman bre deryalar’ diyen sesini duysak köy evimize bir mutluluk yayılırdı.”